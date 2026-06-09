CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarlarının TBMM Dikmen Kapısı önünde karşı karşıya gelmesi ve sloganlı protestoların arbedeye dönüşmesi üzerine TBMM Başkanlığı olağanüstü önlem aldı.

Müzakerelerin sürdüğü ve 6 bin ziyaretçinin içeri girmek için beklediği kriz anında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş resmi kararı tebliğ etti.

"CİDDİ GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTU"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis iç tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak, kapılarda biriken kalabalığın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. CHP Grubuna gönderilen resmi yazıda, meclis yerleşkesinin güvenliğini korumak adına ziyaretçi yasağı getirildiği açıklandı.

Kurtulmuş, aldığı kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 09.06.2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkûr hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."

SADECE MİLLETVEKİLLERİ SALONDA OLACAK

Bu karar, iki liderin de Meclis salonunda yapmayı planladığı "gövde gösterisi" stratejisini tamamen altüst etti. Kılıçdaroğlu cephesinin salona sokmayı planladığı binlerce destekçi ve Özel cephesinin sabahın erken saatlerinde kapıya yığdığı kalabalık Meclis kampüsüne alınmayacak.

Ziyaretçi yasağının ardından, saat 13.30'daki toplantıda salonda sadece milletvekilleri ve parti kurmayları yer alabilecek. Gözler şimdi, kapıların kilitlendiği Meclis'te liderlerin atacağı bir sonraki adıma çevrildi.