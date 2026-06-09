CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
09.06.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'deki 'çift başlı' grup toplantısı restleşmesinin TBMM kapılarında arbedeye dönüşmesi üzerine Meclis Başkanlığı resmen devreye girdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaşanan "ciddi güvenlik riski" nedeniyle bugün yapılacak CHP Grup Toplantısı'na dışarıdan hiçbir ziyaretçinin alınmayacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarlarının TBMM Dikmen Kapısı önünde karşı karşıya gelmesi ve sloganlı protestoların arbedeye dönüşmesi üzerine TBMM Başkanlığı olağanüstü önlem aldı.

Müzakerelerin sürdüğü ve 6 bin ziyaretçinin içeri girmek için beklediği kriz anında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş resmi kararı tebliğ etti.

CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

"CİDDİ GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTU"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis iç tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak, kapılarda biriken kalabalığın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. CHP Grubuna gönderilen resmi yazıda, meclis yerleşkesinin güvenliğini korumak adına ziyaretçi yasağı getirildiği açıklandı.

CHP Grup toplantısı öncesi TBMM önünde arbede! İki grup karşı karşıya geldi

Kurtulmuş, aldığı kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 09.06.2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkûr hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."

SADECE MİLLETVEKİLLERİ SALONDA OLACAK

Bu karar, iki liderin de Meclis salonunda yapmayı planladığı "gövde gösterisi" stratejisini tamamen altüst etti. Kılıçdaroğlu cephesinin salona sokmayı planladığı binlerce destekçi ve Özel cephesinin sabahın erken saatlerinde kapıya yığdığı kalabalık Meclis kampüsüne alınmayacak.

Ziyaretçi yasağının ardından, saat 13.30'daki toplantıda salonda sadece milletvekilleri ve parti kurmayları yer alabilecek. Gözler şimdi, kapıların kilitlendiği Meclis'te liderlerin atacağı bir sonraki adıma çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Numan Kurtulmuş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Türkiye’nin en güvenli 5 şehri İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
“Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti“ iddiasında gerçek ortaya çıktı "Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti" iddiasında gerçek ortaya çıktı

11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:53
Kılıçdaroğlu’nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor
Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor
10:51
Fred’den transfer iddialarına bomba yanıt
Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
10:34
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
10:24
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 11:17:17. #7.13#
SON DAKİKA: CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.