Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

09.06.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılacak grup toplantısı öncesinde Meclis önünde ortaya çıkan görüntülere tepki gösterdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine yönelik mesajını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca tüm partilileri ve destekçilerini saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek grup toplantısına davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün saat 13.30'da yapılması planlanan olaylı grup toplantısı öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin TBMM kapısında karşı karşıya gelmesinin ardından ortaya çıkan görüntülere sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısı için yeni bir adres gösterdi.

"KİRLİ EMELLERE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine yönelik çağrısını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun resmi X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:

Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!

"BÜTÜN YOL ARKADAŞLARIMI SÜKUNETE DAVET EDİYORUM"

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.

Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de büyük tartışmalara sahne olan bugünkü Grup Toplantısı'na saatler kala Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben bir mesaj yayımladı. Yavaş, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatarak, mevcut süreçte tecrübesi ve devlet adamlığı birikimiyle hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Yavaş, "Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCA CHP'Lİ SAĞDUYULU BİR YAKLAŞIM BEKLİYOR"

Mesajında CHP tabanının beklentilerine de değinen Yavaş, yaşanan süreçte milyonlarca partilinin Kılıçdaroğlu'ndan sağduyulu bir tavır beklediğini belirtti.

Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

"İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLERİN OLUŞMAMASI HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

CHP'nin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yapan Yavaş, örgütlerin ve seçmenlerin daha fazla yıpranmaması gerektiğini ifade etti.

Mesajında, "Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur" sözlerine yer verdi.

"CHP HEPİMİZİN ORTAK EVİ"

Yavaş, CHP'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu'nun atacağı yapıcı adımların partiye güç katacağını savundu.

"Bu nedenle, CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum" diyen Yavaş, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serdal Kopan Serdal Kopan:
    yemedimi 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Türkiye’nin en güvenli 5 şehri İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
“Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti“ iddiasında gerçek ortaya çıktı "Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti" iddiasında gerçek ortaya çıktı
Çocuk parkında 10 kişiyi yaralayan saldırganlardan pes dedirten savunma Çocuk parkında 10 kişiyi yaralayan saldırganlardan pes dedirten savunma
Yaz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündemde Fener’de bir futbolcuyu zor günler bekliyor Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü Irmak öğretmenin şüpheli ölümü
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Sedat Peker’in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu

11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:28
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:51
Fred’den transfer iddialarına bomba yanıt
Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
10:42
Astrolog Can Aydoğmuş’un Aziz Yıldırım’ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
10:34
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
10:24
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
10:19
CHP Grup toplantısı öncesi TBMM önünde arbede İki grup karşı karşıya geldi
CHP Grup toplantısı öncesi TBMM önünde arbede! İki grup karşı karşıya geldi
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
07:50
A Milli Takım’ı gece yarısı korkutan olay Otobüsten indiler
A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler
07:17
10 yıllık sır perdesi aralanıyor Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 11:54:49. #7.12#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.