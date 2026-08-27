Nepal'deki felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Nepal'deki felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Nepal’de meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeden yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sel sularının önüne ne kattıysa sürüklediği görülürken, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 389’a yükseldi.

Nepal ile Çin arasındaki Himalaya bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki yıkımın boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÖNÜNE NE KATTIYSA SÜRÜKLEDİ

Görüntülerde sel sularının büyük bir hızla ilerlediği ve önüne ne kattıysa sürüklediği anlar yer aldı. Buzul, kaya ve buz kütlesinin çökmesinin ardından oluşan ani seller, bölgedeki yerleşim yerleri, yollar ve köprülerde büyük hasara neden oldu.

CAN KAYBI 389’A YÜKSELDİ

Nepal hükümeti tarafından yapılan açıklamalara göre felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 389’a yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede şu ana kadar 466 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son Dakika Nepal Nepal'deki felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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