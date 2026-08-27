Bensu Soral, kedisini kaybetti - Son Dakika
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Bensu Soral, kedisini kaybetti

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Ünlü oyuncu Bensu Soral, 18 yıl sahiplendiği ilk kedisi Sütlaç'ı kaybettiğini açıkladı. Kedisinin ölmeden önceki son videosunu yayınlayan Soral'ın gözyaşları içinde ağladığı görüldü.

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 18 yıldır hayatını paylaştığı ve "ilk göz ağrım" dediği kedisi Sütlaç'ın ölümüyle sarsıldı. Yıllardır yanından ayırmadığı sevimli dostunu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Soral, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kedisinin ölmeden önceki son anlarına ait bir videoyu yayınlayan ünlü oyuncunun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Soral'ın bu vedası, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sevenleri ve hayvansever takipçileri ünlü oyuncuya taziye mesajlarıyla destek verdi.

"YERİN HER ZAMAN AYRI OLACAK"

Kedisi Sütlaç'a veda mesajında Soral şu ifadeleri kullandı: "Sen bizim sahiplendiğimiz ilk kedimizdin. 18 yıl boyunca hep beraberdik, beraber büyüdük. En güzel anılarımızda hep sen varsın… Senin sayende hayvansever olduk. Bize o kadar güzel duygular yaşattın ve o kadar güzel bir arkadaş oldun ki… Yerin her zaman ayrı olacak…

Bensu Soral, kedisini kaybetti

En sona koyduğum video, hastalığının ciddiyetini öğrendiğim ilk günden; beraber son videomuzmuş. Hayat maalesef böyle işte… Sen şimdi huzura erdin, biliyoruz ama biz seni çok özleyeceğiz! Seni her zaman çok güzel hatırlayacağız! Varlığına teşekkür ederim, Sütlaç’ım. Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor ve çok zor. Huzur içinde uyu, güzel kızımız.”

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    Yorumlar (1)

  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    BU DUYGUYU ALLAH SEÇİLİ KULLARINA NASİP EDER,MERHAMETİ İÇİNİZDEN EKSİK ETMESİN ALLAH.... 1 0 Yanıtla
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