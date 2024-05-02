İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin Filistin yanlısı protestoculara uyguladığı şiddeti kınadı

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TAHRAN, 2 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD polisinin üniversite kampüslerinde Filistin yanlısı protestoculara uyguladığı şiddeti değerlendirirken, " İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara ABD'nin destek vermesini" bir kez daha kınadı.

Hamaney'in kendi internet sitesinde Çarşamba günü yayımlanan açıklamaya göre dini lider, Ulusal Öğretmenler Günü dolayısıyla başkent Tahran'da bir grup öğretmen ve akademisyenle bir araya geldiği görüşmede söz konusu ifadeleri kullandı.

Hamaney, ABD'nin bu davranışının, İsrail'in işlediği "korkunç suçlar ve affedilemez günahlarda" bu ülke ile "işbirliği ve suç ortaklığı" yaptığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Gazze'deki çatışmanın "dünyanın birinci meselesi" olduğunu vurgulayan Hamaney, Filistin bölgesindeki saldırılarını durdurması için İsrail'e daha fazla küresel baskı yapılması çağrısında bulundu.

ABD medyası Salı günü, ülkedeki 20'den fazla üniversitede devam eden savaş karşıtı gösterilerde son günlerde 1.000'i aşkın Filistin yanlısı protestocunun tutuklandığını bildirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesini talep eden Filistin yanlısı gösteriler, Avrupa da dahil olmak üzere dünya genelindeki diğer akademik merkezlere de yayıldı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırında 34.568 kişi hayatını kaybederken, 77.765 kişi de yaralandı.