İran'ın Füze Saldırıları Ürdün'de Sirenlere Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Füze Saldırıları Ürdün'de Sirenlere Neden Oldu

19.07.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'dan atılan balistik füzeler nedeniyle Ürdün'de sirenler çaldı, ABD büyükelçiliği tahliye uyarısında bulundu.

ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın bölge ülkelerine atışları devam ederken Ürdün'de sirenler çaldı.

AA muhabiri, Ürdün'de başta başkent Amman olmak üzere geniş bir bölgede İran'dan gerçekleştirilen füze saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentine İran'dan balistik füze fırlatıldığının tespit edildiğini bildirdi.

İran'dan atılan balistik füze nedeniyle sınırın İsrail tarafına da mühimmat veya parça sıçrama riskinin bulunduğunu aktaran İsrail ordusu, sınır yerleşimlerinde sirenlerin devreye girebileceği bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada, farklı kaynaklardan İsrail ve Ürdün tarafında füzelerin havada bıraktığı izlerin görüntüleri paylaşıldı.

Bununla birlikte, ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Ürdün'ün Akabe Havaalanı ile aynı kentteki limanının "tahliye edildiğini" belirterek, vatandaşlarına bu bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ürdün ise ABD'nin Amman Büyükelçiliğinin "Akabe kentindeki havaalanı ile limanın tahliye edildiği" yönündeki açıklamasını yalanlamış, Ürdün devlet televizyonunun yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde Akabe Havaalanı ve limanının tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemişti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerinin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Büyükelçiliği, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Füze Saldırıları Ürdün'de Sirenlere Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

17:25
Fenerbahçe’de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasaklandı
Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasaklandı
17:17
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
16:27
Tekel bayiyi dualarla açmıştı İmam kendini böyle savundu
Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu
16:06
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
15:43
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
15:18
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 17:41:10. #7.13#
SON DAKİKA: İran'ın Füze Saldırıları Ürdün'de Sirenlere Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.