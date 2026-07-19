İran'ın Füze Saldırıları Ürdün'de Sirenlere Neden Oldu

ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın bölge ülkelerine atışları devam ederken Ürdün'de sirenler çaldı.

AA muhabiri, Ürdün'de başta başkent Amman olmak üzere geniş bir bölgede İran'dan gerçekleştirilen füze saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentine İran'dan balistik füze fırlatıldığının tespit edildiğini bildirdi.

İran'dan atılan balistik füze nedeniyle sınırın İsrail tarafına da mühimmat veya parça sıçrama riskinin bulunduğunu aktaran İsrail ordusu, sınır yerleşimlerinde sirenlerin devreye girebileceği bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada, farklı kaynaklardan İsrail ve Ürdün tarafında füzelerin havada bıraktığı izlerin görüntüleri paylaşıldı.

Bununla birlikte, ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Ürdün'ün Akabe Havaalanı ile aynı kentteki limanının "tahliye edildiğini" belirterek, vatandaşlarına bu bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ürdün ise ABD'nin Amman Büyükelçiliğinin "Akabe kentindeki havaalanı ile limanın tahliye edildiği" yönündeki açıklamasını yalanlamış, Ürdün devlet televizyonunun yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde Akabe Havaalanı ve limanının tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemişti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerinin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.