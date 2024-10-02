İran'ın Füze Saldırısı: 3 İsrailli Yaralı, 1 Filistinli Öldü

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İran'ın füze saldırılarında 3 İsrailli hafif şekilde yaralanırken, Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü füzelerin düştüğü anlarda Eriha'da 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İran tarafından düzenlenen füze saldırılarında 3 İsrailli şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düşen füze parçaları nedeniyle bir kişinin öldüğü, bölgede hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da söz konusu kişinin İran'dan atılan füzeler nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ölen kişinin Gazze Şeridi'nin Cibaliya beldesinden 37 yaşındaki Samih Aseli olduğu ve Batı Şeria'ya ne zaman geldiğinin bilinmediği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.