İran'ın Füze Saldırısında İsrail'de 2 Ölü
İran'ın Füze Saldırısında İsrail'de 2 Ölü

İran\'ın Füze Saldırısında İsrail\'de 2 Ölü
09.03.2026 13:30
İsrail'e yönelik İran füzeli misillemesinde, Tel Aviv'de 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

TEL İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misilleme saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerini füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın füzeli misillemelerinin ardından önce İsrail'in kuzeyinde daha sonra başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile Kudüs bölgesinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarından patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını ve İsrail'in merkezindeki Bat-Yam, Holon ve Yehud başta olmak üzere çeşitli bölgelere füze parçalarının düştüğünün görüldüğünü aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, Tel Aviv çevresindeki bölgelerde İran'ın misilleme saldırısı nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

Düşen çok başlıklı füze parçaları nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Acil Durum, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Füze Saldırısında İsrail'de 2 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'ın Füze Saldırısında İsrail'de 2 Ölü - Son Dakika
