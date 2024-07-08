İran'ın Gilan Eyaletinde 400 Kişi Zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'ın Gilan Eyaletinde 400 Kişi Zehirlendi

İran'ın Gilan eyaletinde son 10 günde yaklaşık 400 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi. Rızvanşehir ilçesinde başlayan vakalarda, mide bulantısı, baş ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi şikayetler görüldü. Yerel kaynaklar, zehirlenmelerin kanalizasyon suyunun içme suyuna karışmasından kaynaklandığını belirtiyor. Araştırmalar devam ederken, içme suyu test sonuçları henüz açıklanmadı.

08.07.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Gilan eyaletinde 10 gün içinde yaklaşık 400 kişinin henüz kaynağı belirlenemeyen bir nedenle zehirlendiği bildirildi.

İran'ın "İtimad" gazetesinin haberine göre, Gilan eyaletinin Rızvanşehir ilçesinde 28 Haziran'dan bu yana çok sayıda kişi mide bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Yerel kaynaklar, zehirlenme vakalarının kanalizasyon suyunun içme suyuna karışmasından kaynaklandığını ifade ediyor.

Gilan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Taki Aşubi de zehirlenmenin nedeninin su kirliliği olabileceğini ancak araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Gazetenin ismini açıklamadığı bir kaynağın ifadesine göre, zehirlenme vakalarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana 400 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu ve bu süreçte içme suyu test edildi ancak sonuçlar henüz açıklanmadı.

Kaynak: AA

Kalp Çarpıntısı, Mide bulantısı, Zehirlenme, Baş Ağrısı, İran, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Gilan Eyaletinde 400 Kişi Zehirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:46 Arkeologlardan önemli keşif Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 13:46:01. #1.12#
SON DAKİKA: İran'ın Gilan Eyaletinde 400 Kişi Zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement