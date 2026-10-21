İran'ın güneyindeki Sirik'te Kerpan bölgesinde birden çok patlama sesi duyuldu

İran'ın güneyindeki Sirik'te Kerpan bölgesinde birden çok patlama sesi duyulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fars Haber Ajansı, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Sirik'e bağlı Kerpan bölgesinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kerpan bölgesinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Fars Haber Ajansına göre, Sirik kentinin Kerpan bölgesinde birden çok patlama sesi duyuldu.
Patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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