İran'ın Hürmüz Boğazı idaresi 77 gemiyi yaptırım listesine aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Hürmüz Boğazı idaresi 77 gemiyi yaptırım listesine aldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, boğazdaki ihlaller nedeniyle şu ana kadar 77 geminin yaptırım listesine alındığını duyurdu. İdare, bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemilere ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağını belirtti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "(Basra) Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle şu ana kadar 77 geminin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı belirtildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" gemilerin hangi ülkelere ait olduğu ve yaptırımların içeriğine dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Fars Körfezi, Denizcilik, Sigorta, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Hürmüz Boğazı idaresi 77 gemiyi yaptırım listesine aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
17:30
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 17:56:21. #.0.2#
SON DAKİKA: İran'ın Hürmüz Boğazı idaresi 77 gemiyi yaptırım listesine aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement