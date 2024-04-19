İran\'ın İsfahan kentindeki nükleer tesislere saldırıda hasar yok

TAHRAN, 19 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın orta kesimindeki İsfahan kentinin kuzeydoğusunda meydana gelen saldırıda ülkenin nükleer tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmediğini teyit etti.
İran'ın yarı resmi Fars haber ajansının Cuma günü erken saatlerde bildirdiğine göre, kentin kuzeydoğusunda üç patlama sesi duyuldu.
ABD'li haber kaynaklarına göre, ABD'deki askeri kaynaklar İsrail'in Cuma günü İran'daki hedeflere saldırılar düzenlediğini belirtti. Ayrıca İsrail'in Perşembe günü saldırı planları konusunda ABD'yi bilgilendirdiği, ancak ABD'nin eyleme destek vermediği bildirildi.
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Ali Rıza Ataktürk Caddesi'nde Y.E.Y. idaresindeki 22 ADG 393 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Büyükçekmece'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir kısmı yan yola girerken bir kısmı da D-100 kara yolunu kapattı. Yolcuların tahliye edildiği kazada bir kişi hafif yaralandı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün bir kısmının çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.
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