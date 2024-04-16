İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli çocuğun babası: Bizler İsrail'in ihmalkarlığının kurbanıyız

İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırıda yaralanan tek kişi olan 7 yaşındaki Filistinli Amine el-Hassuni'nin babası Muhammed el-Hassuni, "Bizler İsrail'in ihmalkarlığının kurbanıyız." dedi.
İran, 1 Nisan'da Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya yanıt olarak 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı gerçekleştirdi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda sadece ülkenin güneyinde bir çocuğun ağır şekilde yaralandığını bildirdi.
İran saldırısında yaralanan çocuğun 7 yaşındaki Filistinli Amine el-Hassuni olduğu öğrenildi. Başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralanan Amine, İsrail'in güneyindeki Soroka Hastanesi'nde halen uyutuluyor.
"Şarapneller doğrudan kafasına isabet etti"
İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli kız çocuğunun babası Muhammed el-Hassuni, AA muhabirine konuştu.
Hassuni, 13 Nisan akşamı İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde (Negev) yer alan ancak İsrail tarafından tanınmayan El-Fera köyündeki evlerinde siren seslerini duyduklarını söyledi.
Bunun üzerine 10 kişiden oluşan ailesini hızlıca evden çıkarmaya çalıştığını belirten Hassuni, "Füzeye ait şarapnellerin düştüğü sırada Amine de evdeydi ve şarapneller doğrudan kafasına isabet etti." dedi.
Küçük kızını hemen hastaneye götürdüklerini ve ameliyata alındığını aktaran Hassuni, Amine'nin dün de ikinci kez ameliyata alındığını ancak durumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.
"Köyümüzde sığınak yok, aslında kimse bizi görmüyor"
Köyde sığınak olmadığı için siren seslerini duyduklarında yakındaki açık alanlara çıkmak istediklerini dile getiren Hassuni, "Köyümüzde sığınak yok, aslında kimse bizi görmüyor. Bizler, İsrail ihmalkarlığının kurbanlarıyız." diye konuştu.
Böyle durumlarda Allah'ın rahmetine sığınmaktan başka çareleri olmadığını söyleyen Hassuni, "İsrail, ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle evlerimizi yıkmak istediğinde sadece bizi hatırlıyor, onun dışında varlığımız akıllarına dahi gelmiyor. Onlar burada olmamızı istemiyor." şeklinde konuştu.
"Şu an diğer çocuklarım eve dönmekten korktukları için çadırda kalıyor"
Hastanedeki yoğun bakım odasının önünde küçük kızından sevindirici bir haber bekleyen Hassuni, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an diğer çocuklarım eve dönmekten korktukları için çadırda kalıyor. Bizim tek isteğimiz çocuklarımızın korunması."
İsrail'in korumadığı Arap köyleri
İsrail'in güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde İsrail'in tanımadığı 36 köyde yaklaşık 150 bin Filistinli yaşıyor.
Necef Çölü (Negev) bölgesindeki köylerin Bölgesel Konseyi Başkanı Atiyye el-Asam, İsrail, bu köyleri tanımadığı için köylerin siyasi haritada görünmediğini söyledi.
İsrail'in bölgedeki onlarca köye eğitim, sağlık, su ve elektrik gibi hiçbir hizmeti sağlamadığına dikkati çeken Asam, şunları kaydetti:
"Ayrıca devlet bu köyleri korumuyor ve herhangi bir füze saldırısında Demir Kubbe savunma sistemleri devreye girmiyor. Çünkü buralar, onların gözünde insanların yaşamadığı boş alanlar. Fakat onlar (İsrail), buralarda Arapların oturduğunu biliyor."
Bu köylerin İsrail tarafından tanıması için on yıllardır mücadele verdiklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getiren Asam, "Aslında en riskli bölgeler, İsrail'in tanımadığı bu köyler. İsrail ile Hamas arasında daha önce yaşanan tüm savaşlarda da yine bu köylerden can kayıpları oldu." dedi.
Bölgedeki insanların karşılaştığı tehlikelerden İsrail'i sorumlu tutan ve saldırılar sırasında Necef'teki Arap köylerini İsrail'in kasıtlı olarak korumasız bıraktığının altını çizen Asam, "İsrail devleti, köylülerin kendi imkanlarıyla sığınaklar yapmasını engelliyor. Böylece onları korumasız bırakıyor." diye konuştu.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
Son Dakika › Güncel › İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli çocuğun babası: Bizler İsrail'in ihmalkarlığının kurbanıyız - Son Dakika
Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 53 kişiden biri, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Operasyonda ayrıca horoz dövüştürülen alanda bulunan 29 horoz da koruma altına alındı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, R.B.K. idaresindeki bir otomobil, bariyere çarparak yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşmekten kurtuldu. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sincan Cezaevi'nde yargılanan sanık Ayhan Bora Kaplan ve diğer sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Duruşma 18 Nisan Perşembe günü devam edecek. Sanık Kaplan, gizli tanıkların ifadesinin usule uygun alınmadığını iddia etti. Ayrıca, araç ve telefon konularında da kendini savundu. Diğer sanıklar da savunmalarını yaptı ve tahliye taleplerini dile getirdi. Mahkeme Başkanı ile sanık Kaplan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan hafif ticari araç sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kütahya İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyeleri seçildi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gürcistan'da resmi ziyarette bulunarak Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri ile bir araya geldi. Taraflar, Gürcistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin önemini vurgulayarak, işbirliğinin derinleşeceği umudunu dile getirdi.
Dodurga Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı kutlama ziyaretinde bulundu. Türkoğlu, ziyarette Çetinkaya'yı tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Ayrıca, Türkoğlu, esnaf olarak beklentilerini Çetinkaya'ya iletti. Çetinkaya da, esnafın taleplerine duyarlı olacağını belirtti.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yelkenciler Marmara Denizi açıklarında gösteri sundu. Römorkörlerin yelkencilerin arkasından su püskürtmesi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, etkinliklerin amacının kentin turizm potansiyeline dikkat çekmek olduğunu belirtti ve Tekirdağ'ın yelken sporunda önemli bir merkez olduğunu vurguladı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 60 yaşındaki Mehmet Fikrettin Koyuncu'nun evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Koyuncu'nun evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.
Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından düzenlenen 5. TYBA Yacht Charter Show, Fethiye'de 3-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Türkiye'nin turkuaz kıyıları ve komşu sularda faaliyet gösteren lüks yatlar sergilenecek ve dünya genelinden 300'den fazla sektör profesyoneli katılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?