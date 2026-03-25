İran'ın İsrail'e Füze Misillemesi: 7 Yaralı

25.03.2026 00:01
İran'nın İsrail'e yönelik füze saldırısında 7 kişi yaralandı, binalarda hasar oluştu.

ABD- İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezine yönelik misillemesinde füze parçalarının Tel Aviv çevresindeki bölgelere isabet etmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde geniş bir bölgede sirenler çalarken İran'ın ateşlediği çok başlıklı füzeler İsrail semalarında görüntülere yansıdı.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah", İran füzesinin parçalarının ve şarapnellerin 11 bölgeye düştüğünü kaydetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak ve Petah Tikva'da füze parçalarının binalara isabet ederek hasara neden olduğunu aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Bnei Brak bölgesinde aralarında çocukların da olduğu 6'sı hafif 7 kişinin yaralandığını, olay yerinde müdahale edilen yaralıların hastaneye nakledildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise arama kurtarma ekiplerinin isabet tespit edilen noktalara yönlendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Advertisement
