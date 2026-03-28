İran'ın İsrail'e Misillemesi: 1 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın İsrail'e Misillemesi: 1 Ölü

28.03.2026 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırısında 1 kişi öldü, Tel Aviv'de füze parçaları düştü.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesini hedef aldığı misillemede 1 kişi öldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde İran misillemesinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

İran'ın çok başlıklı bir füzesinin görüntülere yansıdığı Tel Aviv ve çevresinde 6 bölgeye füze parçalarının ve şarapnellerin düştüğü aktarılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin Tel Aviv, Ramat Gan ve Givatayim'e yönlendirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirmesinin ardından yarım saatten kısa süre içerisinde art arda yapılan misillemelerde İran, önce İsrail'in güneyini, ardından ise merkez bölgesini hedef aldı.

Misillemeler İsfahan ve Huzistan kentlerindeki çelik şirketleri ve Erak kentindeki Hendab Ağır Su Kompleksi'ne düzenlenen ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın cevap vereceği yönündeki tehditlerin ardından geldi.

Önce İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde ardından ise başta başkent Tel Aviv olmak üzere merkez bölgesi ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da sirenler çaldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 00:44:31. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.