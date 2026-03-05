İran'ın Kaos Yaratma Çabası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Kaos Yaratma Çabası

05.03.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas, İran'ın savaş ihraç etme çabalarına karşı diplomasi çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " İran'ın, savaşı ihraç etmeye ve mümkün olduğunca çok ülkeye yaymaya çalışarak kaos yaratma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Biz ise istikrar çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kallas, AB dışişleri bakanlarının Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle düzenlediği olağanüstü çevrim içi toplantı öncesinde basına açıklamada bulundu.

Ana gündemin Orta Doğu'daki gelişmeler olduğunu aktaran Kallas, AB'nin ilk önceliğinin bölgede bulunan vatandaşların güvenliği olduğunu, bu çerçevede gerekli müdahale ve konsolosluk hizmetlerini organize ettiklerini bildirdi.

Kallas, "İran'ın, savaşı ihraç etmeye ve mümkün olduğunca çok ülkeye yaymaya çalışarak kaos yaratma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Biz ise istikrar çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Diplomatik girişimlerin önemine işaret eden Kallas, "Bu tırmanma döngüsünden çıkabilmek için diplomasiye alan açılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"İHA'ları engelleme sistemlerinin üretim süreci hızlandırılmalı"

Ukrayna'ya saldıran aynı insansız hava araçlarının (İHA) şimdi Orta Doğu'da da kullanıldığının görüldüğünü söyleyen Kallas, Ukrayna'nın bu konuda Körfez ülkelerine yardımcı olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Ukrayna'nın İHA'ları engelleme ve onlara karşı korunma konusunda ciddi kapasite geliştirdiğine işaret eden Kallas, "Bu nedenle ülkelerin İHA saldırılarına karşı koyabilmesi için bu imkanları nasıl bir araya getirebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bugünkü görüşmelerimizin özü de bu." dedi.

Körfez ülkelerine Ukrayna'yla temas kurmaları ve bu alanda nasıl birlikte çalışabileceklerini değerlendirmeleri çağrısında bulunduklarını ifade eden Kallas, "İHA'ları engelleme sistemleri söz konusu olduğunda her iki savaşta da ciddi bir ihtiyaç var. Bu nedenle üretim konusunda bir sorun bulunuyor. Avrupa tarafında da daha fazlasını yapmamız ve özellikle İHA'lar ile İHA engelleme sistemleri konusunda süreci hızlandırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Deniz güvenliği konusunda son derece endişeliyiz"

Kallas, deniz güvenliği konusunda ise son derece endişeli olduklarının altını çizerek, bu nedenle Avrupa deniz unsurlarının bölgeye gönderildiğini anımsattı.

Hürmüz Boğazı'nın ve ticaret yollarının güvenliğinin hem AB hem de Körfez ülkeleri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Kallas, "Bu yüzden ticaret yollarını açık tutmaya çalışıyoruz. Deniz misyonlarımız kapsamında yaptığımız çalışmaların amacı da bu." diye konuştu.

Kallas, AB'nin Körfez ülkelerinden gelen petrole bağımlı olmadığını, bu nedenle arz güvenliği açısından doğrudan bir etkiden söz etmenin şu aşamada mümkün olmadığını söyledi.

Diğer taraftan piyasa fiyatlarının yükselmesiyle daha geniş etkiler olabileceğine işaret eden Kallas, "Şu an için böyle bir durum görmüyoruz, dolayısıyla paniğe gerek yok." ifadesini kullandı.

"İç savaş riski var"

Kallas, "Bir gün savaşın başlayıp ertesi gün demokrasinin gelmesinin o kadar kolay olmadığını da gördük. Riskler açıkça ortada. Bölgedeki ülkelerle konuştuğumuzda, İran'daki rejim liderliği ve ülkede yaşanan gelişmeler nedeniyle olası iç savaş riskinden de endişe duyduklarını dile getiriyorlar. Elbette bunun nasıl gelişeceğini kimse kesin olarak söyleyemez ancak risklerin mevcut olduğu açık." uyarısında bulundu.

Genellikle rejimlerin dış saldırılardan ziyade içeriden sarsıldığına işaret eden Kallas, "Bununla birlikte İran'daki rejim önemli ölçüde zayıflamış durumda ve bu da İran halkına kendi geleceklerini belirleme fırsatı verebilir." diye konuştu.

"Savaş uzarsa Avrupa üzerindeki göç baskısı artabilir"

Kallas, üye ülkeler arasındaki bölünmüşlük hakkında ise AB'nin 27 ülkeden oluştuğunu ve geçmişte farklı krizlerde güçlü bir dayanışma sergilediğini belirterek, "Elbette bazı konularda farklı görüşler olabilir ancak sonunda üye devletler arasında dayanışma sağlanacağını düşünüyorum." dedi.

Mülteci meselesinin de gündemde olduğuna değinen Kallas, halihazırda göç alanında hareketlenme görmediklerini kaydetti.

Kallas, "Ancak savaş uzarsa Avrupa üzerindeki göç baskısının artma riski var ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle işbirliği yaptığımız diğer ülkelerle de bu konuyu görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Kaos Yaratma Çabası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
Zeytinburnu’nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Griezmann, Barcelona’dan intikamını aldı Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı Griezmann, Barcelona'dan intikamını aldı! Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:35
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
13:34
’’Dünyanın en güzel futbolcusu’’ en sonunda isyan etti
''Dünyanın en güzel futbolcusu'' en sonunda isyan etti
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
11:29
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:52:35. #7.13#
SON DAKİKA: İran'ın Kaos Yaratma Çabası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.