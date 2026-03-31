İran'ın Kirmanşah Eyaletine Saldırı
İran'ın Kirmanşah Eyaletine Saldırı

31.03.2026 19:43
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda Kirmanşah'ta 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İran'ın Kirmanşah eyaleti Vali Yardımcısı Behram Süleymani, ABD ve İsrail'in Kirmanşah eyaletinde sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İran basınına göre Süleymani, Kirmanşah eyaletine yönelik füze saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Süleymani, Şeriati Mahallesi'ni hedef alan saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise binanın enkazından yaralı çıkarıldığını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
