İran'ın Kırmızı Çizgileri Değişmez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Kırmızı Çizgileri Değişmez

28.05.2026 04:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, uranyum zenginleştirme ve Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından geri adım atmayacak.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi "kırmızı çizgilerinden" geri adım atmayacağını bildirdi.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "İran, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın söylemleriyle uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.

Azizi, Trump'ın "stratejik çıkmazdan bir çıkış yolu aradığını ve tehditler savurmak ile anlaşma çağrısı yapmak arasında gidip geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Kırmızı Çizgileri Değişmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

23:57
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
22:53
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:55
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 04:46:53. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın Kırmızı Çizgileri Değişmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.