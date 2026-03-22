İran'ın Körfez Ülkelerine Saldırıları

22.03.2026 02:55
İran, 28 Şubat'tan bu yana Körfez'deki 7 Arap ülkesine 4 bin 455 füze ve İHA saldırısı düzenledi.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana, çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 455 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

Saldırılar, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü de durmadı.

İran'ın en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ediyor; Umman ise en az hedef alınan ülke konumunda.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın açık saldırılarının başlamasından bu yana" hava savunma sistemlerinin 341 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1748 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Kuveyt ordusu, Ulusal Muhafızlar, Hükümet İletişim Merkezi ve ülkenin resmi haber ajansı KUNA'dan alınan verilere göre, Kuveyt en az 270 füze ve 589 İHA saldırısına hedef oldu.

Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana 143 füze ve 244 İHA'nın önlenip imha edildiği kaydedildi.

Katar Savunma Bakanlığınca ayrı ayrı açıklanan verilere göre, Katar 206 füze ve 87 İHA saldırısına maruz kaldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı verilerine göre, ülkeye 38 füze ve 518 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamalara göre, ülkeye toplamda 240 füze ve İHA saldırısı yapıldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, İran'dan Umman topraklarına 16 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

