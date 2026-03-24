İran'ın Misillemesi: İsrail'de 3 Yaralı
İran'ın Misillemesi: İsrail'de 3 Yaralı

24.03.2026 22:32
İran'ın İsrail'e füzeleriyle saldırısında 3 kişi yaralandı, binalara hasar meydana geldi.

ABD- İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın İsrail'in merkezine yönelik misillemesinde füze parçalarının Tel Aviv çevresindeki bölgelere isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

TEL AVİV'E FÜZELER DÜŞTÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde geniş bir bölgede sirenler çalarken İran'ın ateşlediği çok başlıklı füzeler İsrail semalarında görüntülere yansıdı.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah", İran füzesinin parçalarının ve şarapnellerin 11 bölgeye düştüğünü kaydetti.

YARALILAR VAR

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak ve Petah Tikva'da füze parçalarının binalara isabet ederek hasara neden olduğunu aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre Bnei Brak bölgesinde durumu hafif olan 1 çocuk ile 2 yaralıya olay yerinde müdahale ettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise arama kurtarma ekiplerinin isabet tespit edilen noktalara yönlendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Misillemesi: İsrail'de 3 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'ın Misillemesi: İsrail'de 3 Yaralı - Son Dakika
