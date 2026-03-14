İran'ın Misillemesi, İsrail'de Sirenler Çaldı

TEL İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzenin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidinin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka bir sonraki uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları talimatı verildi.

İran basını da İsrail'e yeni füze saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

İsrail'in orta kesimindeki Tel Aviv, Batı Kudüs ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra güneyindeki Birüssebi kentinde sirenler çaldı.

İran'dan yapılan misillemenin ardından Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin orta kesimindeki Lod kenti ve güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bir noktaya şarapnel parçaları düştüğünü bildirdi.

Lod kentinde düşen şarapnel parçaları nedeniyle küçük çaplı yangın çıktığı da basına yansıdı.

İsrail ulusal acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada ise İran'ın son misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.