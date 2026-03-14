İran'ın Misillemesi, İsrail'de Sirenler Çaldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Misillemesi, İsrail'de Sirenler Çaldı

14.03.2026 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'dan atılan füzelere karşı İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi, sirenler çaldı.

TEL İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzenin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidinin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka bir sonraki uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları talimatı verildi.

İran basını da İsrail'e yeni füze saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

İsrail'in orta kesimindeki Tel Aviv, Batı Kudüs ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra güneyindeki Birüssebi kentinde sirenler çaldı.

İran'dan yapılan misillemenin ardından Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin orta kesimindeki Lod kenti ve güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bir noktaya şarapnel parçaları düştüğünü bildirdi.

Lod kentinde düşen şarapnel parçaları nedeniyle küçük çaplı yangın çıktığı da basına yansıdı.

İsrail ulusal acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada ise İran'ın son misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Acil Durum, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 01:57:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.