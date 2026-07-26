İran'ın Petrol Satışları 11 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
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İran'ın Petrol Satışları 11 Milyar Doları Geçti

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İran, 21 Mart-22 Temmuz döneminde petrol satışından 11 milyar dolar gelir elde etti.

İran'ın petrol satışlarının 4 ayda (21 Mart-22 Temmuz) 11 milyar doları aştığı bildirildi.

İran Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol satışlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 21 Mart-22 Temmuz dönemindeki petrol satışlarının 11 milyar doları aştığı belirtildi.

Geçen yılın aynı dönemine ilişkin verilerin yer almadığı açıklamada, 22 Aralık 2025-20 Mart 2026 döneminde ise petrol satışlarının yaklaşık 8 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamanın, ülkenin döviz kaynaklarındaki azalmanın petrol satışlarındaki zayıflıktan kaynaklandığı ve İran ekonomisinin Petrol Bakanlığının performansı nedeniyle çöküşün eşiğinde olduğu yönündeki iddialar üzerine yapıldığı vurgulandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önceki yıllarda ülkenin yıllık petrol gelirinin 50-60 milyar dolar civarında olduğu öne sürülürken, ABD'nin Umman Denizi'nde uyguladığı ablukanın ardından petrol satışlarının gerilediği belirtiliyor.

Kaynak: AA

21 Mart, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Petrol Satışları 11 Milyar Doları Geçti - Son Dakika

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