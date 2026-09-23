İran'ın Seravan kentinde güvenlik güçleriyle çatışmada silahlı gruptan 3 kişi öldü

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik görevlileri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Sistan ve Belucistan eyaletinin Seravan kentinin Cihadabad bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Haberde, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon yürüttüğü esnada çatışma çıktığı aktarıldı.

Çıkan çatışmada silahlı gruptan 3 kişinin öldüğü kaydedildi.