İran'ın son iki günde Hürmüz'de 19 gemiye müdahale ettiği belirtildi

TAHRAN (AA) – İran Silahlı Kuvvetlerinin, son iki gün içinde Tahran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale ettiği belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri, Tahran tarafından belirlenen güzergahın dışında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan gemilere müdahalede bulundu.

Haberde, son iki gün içerisinde Tahran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale edildiği ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'ın elinde olduğu ifade edildi.