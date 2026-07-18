İran'ın Stratejik Sirik Kentine Saldırılar Sürüyor - Son Dakika
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İran'ın Stratejik Sirik Kentine Saldırılar Sürüyor

18.07.2026 16:50
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ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü hedefleyerek İran'ın Sirik kentine saldırı düzenliyor.

İran'da Sirik kentine yönelik ilk ciddi saldırısını 1 Haziran'da gerçekleştiren ve bir iletişim kulesini hedef alan ABD, bölgede hem askeri hem de sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ilan etmişti.

Tahran yönetimi, Basra Körfezi'nde bulunan Keşm ve Hürmüz Adası gibi stratejik bölgeleri sayesinde ABD'nin tüm müdahalesine rağmen Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya ve kontrol etmeye devam ediyor.

İran'ın bunu sürdürmesine imkan sağlayan en önemli bölgelerden birisi de Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti.

Sirik, Umman Denizi'nin girişinde yer alması nedeniyle stratejik önemi oldukça yüksek bir kent olarak dikkati çekiyor.

Hürmüzgan eyaletinin doğusunda bulunan Sirik, Umman Denizi'nin girişinde yani Basra Körfezi ile Hint Okyanusu'nun birleşme noktasında yer alması nedeniyle İran'a bölgede ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler konusunda stratejik üstünlük sağlıyor.

Kentte yer alan limanların konumları ve bu limanların İran'ın açık denizlere açılmasına sağlayan çıkış noktası olması, Hürmüz Boğazı'nın gözetlenmesindeki rolü ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan gemilere karşı uyarı atışlarını genel olarak Sirik'ten yapması, bu kenti sık sık ABD'nin hedefi haline getiriyor.

Basra Körfezi'ne giren ve çıkan tüm gemilerin gözetlenmesi ve kontrol edilmesine imkan sağlayan Sirik kenti, ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait çok sayıda radar, hava savunma sistemi ve iletişim kulelerine ev sahipliği yapıyor.

Dolayısıyla Sirik'te İran'a ait askeri varlıkların ortadan kaldırılması amacı, İran'ın Hürmüz Boğazı çıkışındaki gözetleme kapasitesinin büyük ölçüde yıpratılması anlamına geliyor.

Kurak kentte, su istasyonlarının hedef alınması

Öte yandan, havaların yıl boyunca oldukça sıcak seyrettiği ve kuraklığın yaşandığı Sirik kentinde, halkın suya duyduğu ihtiyaç oldukça yüksek.

Su dağıtım istasyonlarının hedef alınması, kentteki yaşamı olumsuz yönde etkileyecek derecede hassasiyet oluşturuyor.

Bu da ABD'nin, İran'ı zor durumda bırakmak için bu kentin su ve elektrik altyapısını hedef almasına neden oluyor.

ABD Sirik kentine yönelik ilk ciddi saldırısını 1 Haziran'da gerçekleştirdi ve burada bir iletişim kulesini hedef aldı. 1 Haziran tarihinden bu yana ABD, kentte hem askeri hem de sivil hedef noktalara saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Stratejik Sirik Kentine Saldırılar Sürüyor - Son Dakika

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