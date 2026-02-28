İran'ın Uranyum Stoku Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın Uranyum Stoku Düşüyor

28.02.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklamayı kabul ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaydi, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelerde Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumu stoklamamayı kabul ettiğini belirterek, bunun "önemli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi. El-Busaydi, anlaşmaya varılması halinde barışa ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Washington ziyareti sırasında ABD merkezli CBS News'e konuşan El-Busaydi, Umman'ın arabuluculuğunda Cenevre'de perşembe günü gerçekleştirilen üçüncü tur dolaylı görüşmelerin "gerçekten kayda değer ölçüde ilerleme sağladığını" kaydetti.

"Eğer nihai hedef İran'ın hiçbir zaman nükleer bomba sahibi olmamasını sağlamaksa, bu sorunu müzakereler yoluyla çözdüğümüzü düşünüyorum. Daha önce hiçbir zaman elde edilememiş çok önemli bir atılım üzerinde mutabık kaldık" diyen El-Busaydi, "En önemli kazanım, İran'ın asla bomba üretmeye yarayacak nükleer materyale sahip olmayacağı yönündeki taahhütüdür" ifadelerini kullandı."

El-Busaydi, "(İran için) artık sıfır stoktan söz ediyoruz. Bu çok, çok önemli. Çünkü zenginleştirilmiş materyal stoklayamazsanız, fiilen bomba üretme imkanınız da olmaz" dedi.

Anlaşma kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından "tam ve kapsamlı doğrulama" mekanizmasının işletileceğini belirten Ummanlı Bakan, İran'ın mevcut nükleer materyal stoklarını da "mümkün olan en düşük seviyeye indireceğini" ve bu materyalin geri döndürülemez şekilde yakıta dönüştürüleceğini söyledi.

El-Busaydi, ABD'nin İran'ın füze programına ilişkin son talepleri konusunda ise "İran'ın her şeyi konuşmaya açık olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'deki son görüşmelerin ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısını engellemek için yeterli olup olmadığı sorusuna ise "Umarım öyledir" yanıtını verdi. El-Busaydi, bazı ayrıntıların hala netleştirilmesi gerektiğini, bu nedenle kapsamlı bir anlaşma paketine ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu arada El-Busaydi'nin açıklamaları, dün ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmesinin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise Cenevre'de tamamlanan son görüşmelerden memnun olmadığını söylemişti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Uranyum Stoku Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası ertelendi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Arda Güler’e özel pasta: Üzerindeki not bomba Arda Güler'e özel pasta: Üzerindeki not bomba
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

10:15
İran: İsrail ve ABD’nin ortak saldırısında Tahran, İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmanşah hedef alındı
İran: İsrail ve ABD'nin ortak saldırısında Tahran, İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmanşah hedef alındı
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:42
Tahran’da peş peşe patlamalar İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
09:23
İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
09:02
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
08:22
İlçeyi ayağa kaldıran olay Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 10:27:59. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın Uranyum Stoku Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.