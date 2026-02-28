İran'ın Uranyum Stoku Düşüyor

(ANKARA) - Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaydi, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelerde Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumu stoklamamayı kabul ettiğini belirterek, bunun "önemli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi. El-Busaydi, anlaşmaya varılması halinde barışa ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Washington ziyareti sırasında ABD merkezli CBS News'e konuşan El-Busaydi, Umman'ın arabuluculuğunda Cenevre'de perşembe günü gerçekleştirilen üçüncü tur dolaylı görüşmelerin "gerçekten kayda değer ölçüde ilerleme sağladığını" kaydetti.

"Eğer nihai hedef İran'ın hiçbir zaman nükleer bomba sahibi olmamasını sağlamaksa, bu sorunu müzakereler yoluyla çözdüğümüzü düşünüyorum. Daha önce hiçbir zaman elde edilememiş çok önemli bir atılım üzerinde mutabık kaldık" diyen El-Busaydi, "En önemli kazanım, İran'ın asla bomba üretmeye yarayacak nükleer materyale sahip olmayacağı yönündeki taahhütüdür" ifadelerini kullandı."

El-Busaydi, "(İran için) artık sıfır stoktan söz ediyoruz. Bu çok, çok önemli. Çünkü zenginleştirilmiş materyal stoklayamazsanız, fiilen bomba üretme imkanınız da olmaz" dedi.

Anlaşma kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından "tam ve kapsamlı doğrulama" mekanizmasının işletileceğini belirten Ummanlı Bakan, İran'ın mevcut nükleer materyal stoklarını da "mümkün olan en düşük seviyeye indireceğini" ve bu materyalin geri döndürülemez şekilde yakıta dönüştürüleceğini söyledi.

El-Busaydi, ABD'nin İran'ın füze programına ilişkin son talepleri konusunda ise "İran'ın her şeyi konuşmaya açık olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'deki son görüşmelerin ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısını engellemek için yeterli olup olmadığı sorusuna ise "Umarım öyledir" yanıtını verdi. El-Busaydi, bazı ayrıntıların hala netleştirilmesi gerektiğini, bu nedenle kapsamlı bir anlaşma paketine ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu arada El-Busaydi'nin açıklamaları, dün ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmesinin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise Cenevre'de tamamlanan son görüşmelerden memnun olmadığını söylemişti.