İran'ın Zahidan kentinde Besic güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 milis öldü - Son Dakika
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İran'ın Zahidan kentinde Besic güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 milis öldü

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinin Korin beldesinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Besic gücü mensubu 2 milis hayatını kaybetti, konuya ilişkin detayların daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çıkan çatışmada Besic gücü mensubu 2 milisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Zahidan'a bağlı Korin beldesinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çatışma çıktığı aktarıldı.

Haberde, çatışmada Besic gücü mensubu 2 milisin yaşamını yitirdiği belirtilirken, konuya ilişkin detayların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.???????

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Sistan, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Zahidan kentinde Besic güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 milis öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Zahidan kentinde Besic güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 milis öldü - Son Dakika
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