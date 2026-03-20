İran, İngiltere'yi ABD'ye Askeri Üs Sağlaması Nedeniyle Eleştirdi - Son Dakika
İran, İngiltere'yi ABD'ye Askeri Üs Sağlaması Nedeniyle Eleştirdi

20.03.2026 12:25
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere'nin ABD'ye askeri üs sağlamasını eleştirerek, bu durumu "İran'a karşı saldırıya katılım" olarak değerlendireceklerini ve "ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunma hakkını saklı tuttuklarını" bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere'nin ABD'ye askeri üs sağlamasını eleştirerek, bu durumu "İran'a karşı saldırıya katılım" olarak değerlendireceklerini ve "ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunma hakkını saklı tuttuklarını" bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Erakçi, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile telefonda ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, ülkesinin müzakere masasındayken ikinci kez askeri saldırıya uğradığına işaret eden Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail rejimi, tüm uluslararası ilke ve kurallara aykırı olarak ülkemize saldırdı. Korkakça liderimizi, bazı üst düzey yetkililerimizi ve aralarında bir ilkokulun 170'ten fazla öğrencisinin de bulunduğu çok sayıda masum insanı şehit ettiler."

Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın savunma önlemlerini İngiliz mevkidaşına ileterek, "İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin bu açık saldırganlığa karşı olumsuz ve taraflı yaklaşımını" eleştirdi; bu durumun "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" vurguladı.

İranlı Bakan, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında İran'ın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduklarını ancak bazı ülkelerde bulunan Amerikan üslerinden İran'a saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Bölgedeki güvensizliğin ancak saldırıların durmasına bağlı olduğunu aktaran Erakçi, savaşın sona ermesinin ise "benzer saldırıların tekrarını önleyecek güvencelerle mümkün olacağını" belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İngiltere'nin ABD'ye askeri üs sağlamasına ilişkin itirazlarını İngiliz mevkidaşına ileterek, "Bu eylemler kesinlikle saldırganlığa katılım olarak değerlendirilecek ve iki ülke arasındaki ilişkiler tarihinde yer alacaktır. Aynı zamanda, ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İngiliz yetkililerin, ABD-İsrail ile askeri ve medya alanlarında herhangi bir işbirliğinden kaçınmasını istedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, İngiltere'yi ABD'ye Askeri Üs Sağlaması Nedeniyle Eleştirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: İran, İngiltere'yi ABD'ye Askeri Üs Sağlaması Nedeniyle Eleştirdi - Son Dakika
