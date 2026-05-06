İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati Açıklaması
İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati Açıklaması

06.05.2026 14:50
İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, "Ekonomimiz, binalarımız, zarar görebilir, yıkılabilir ama ülke dimdik dayanır, istikrarını elden vermez ve İran'da bunu gösterdi." dedi.

Mohebati, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte 3 yıldır görev yaptığını ve Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ve İran arasında güçlü kültürel bağlar bulunduğuna belirten Mohebati, hiçbir zaman kendisini yabancı hissetmediğini ifade etti.

ABD/İsrail-İran Savaşı'na değinen Mohebati, sadece askerlerin değil, sivillerin de şehit olduğunu ifade ederek, "Sivil insanların şehit olması, savaş meydanında olmayan insanların kaybolmaları, paramparça olmaları çok zordu. Buna üzüldük." dedi.

Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na yapılan bombalı saldırıda 168 öğrencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Mohebati, "Şimdiki füzeler, uçaklar, eski füzeler gibi değil, bunların kameraları var. Yani gelmeden önce o hedeflerini görürler. O hedefleri duvarlarında görürlerdi. Bu binanın duvarları pembe ve mavi renginde boyanıp, kız çocukları kendi resimlerini çizmişti okulun duvarlarına. Yani belli olan bir binayı iki üç kez bombaladılar. Füze ile bombaladılar, hedef ettiler." ifadelerini kullandı.

Mohebati, İran'ın savaşa dayanmasına şaşıranların olduğunu ifade ederek, "Bir ülke ki lideri ve rehberi şehit olsun ve o ülke dağılmasın, yıkılmasın. Bizim ülkemiz bölgedeki ülkelerden birisi Türkiye gibi. Bir iki günlük kültüre sahip değil. Tarih boyunca bizim kültürümüz, medeniyetimiz var. Bu kolaylıkla yıkılmaz. Mümkün değil esaret olması. Ekonomimiz, binalarımız, zarar görebilir, yıkılabilir ama ülke dimdik dayanır, istikrarını elden vermez ve İran'da bunu gösterdi. Hepsinden önemlisi İran'ın halkıydı." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın hiçbir zaman savaş istemediğini belirten Mohebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hiçbir ülkeye önceden saldırı yapmadık ama eğer saldırı yapan olmuşsa savunma yapmışızdır. Müzakere olurken yeni bir savaşı başlattılar. Bu gösteriyor ki bunların hedefleri hiçbir zaman müzakere değildi. Müzakereden zaman kazandılar. Silahlanıp kendilerini takviye edip, büyük savaşı yeniden başlattılar. İran, Türkiye toprağına hiçbir zaman füze göndermez. Çünkü Türkiye ile İran'ın kardeşliği çok istikrarlıdır. Tarih boyunca 400 yıla kadar bizim istikrar kardeşliğimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyi mesajlar gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok iyi mesajlar gönderdi. Biz de Türkiye'yi kendimize kardeş biliriz."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

