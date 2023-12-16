 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti - Son Dakika
Üye Girişi

İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti

İran, İsrail adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan bir kişinin, Sistan-Beluçistan eyaletinde idam edildi. İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle yargılanan kişi, gizli bilgileri toplamak ve yabancı istihbarat servislerine sunmakla suçlandı. Kararın Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından kişi, Zahidan kentindeki cezaevinde idam edildi.

İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti
16.12.2023 - 10:47,
Abone Ol

İran, İsrail adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan bir kişinin, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde idam edildiğini duyurdu.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede idama mahkum edilen kişinin cezası infaz edildi.

Kimliği açıklanmayan söz konusu kişi, Mossad dahil dış istihbarat servisleriyle irtibat halinde bazı gizli bilgiler toplayarak bunları Mossad başta olmak üzere yabancı istihbarat servislerine sunmakla suçlandı.

Yakalanmasının ardından hakkında "düşman Siyonist rejimin yararına istihbarat işbirliği ve casusluk yapmak, gizli bilgileri toplamak, ülkenin düzenini bozmak ve İran'a karşı olan grup ve kuruluşlar lehine propaganda yapmak" suçlamasıyla dava açılan kişi yargı süreci sonunda idama mahkum edildi.

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından söz konusu kişi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentindeki cezaevinde idam edildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaleti dün 11 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bir saldırıya sahne olmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mossad, Sistan, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti - Son Dakika


10:38
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14
Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35
81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı

Son Dakika
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14 Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 11:04:47. #1.11#
SON DAKİKA: İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement