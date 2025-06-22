İran, dünkü saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa'da 14 stratejik askeri noktanın vurulduğunu iddia etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Nayini, "İşgal altındaki topraklara yönelik 18. dalga roket saldırılarının sonucunda Hayfa ve Tel Aviv'de 14 stratejik askeri nokta başarıyla hedef alındı." dedi.
Nayini, vurulan yerler arasında İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı yapay zeka şirketininin binasıyla Hayfa'nın merkezindeki askeri sanayi yazılım şirketlerinin ofislerinin bulunduğu Yelken Kulesi"nin bu operasyonda uzun menzilli Kadir-F füzesiyle vurulduğunu söyledi.???????
???????
Son Dakika › Güncel › İran, İsrail'e 14 Askeri Nokta Vurduğunu İddia Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?