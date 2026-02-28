İran, İsrail'e 200'den Fazla Füze Fırlattı

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar sonrası İran'ın gün içinde İsrail'e misilleme olarak 200'den fazla füze fırlattığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrail ile ABD'nin bu sabah başlattığı saldırılar sonrası İran'ın İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füze attığı belirtildi.

İran'ın gün içinde İsrail'e fırlattığı 200'den fazla füze nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığı ve hava savunma sistemlerinin çalıştığı aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.