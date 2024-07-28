İran, İsrail'e Mecdel Şems saldırısının sonuçları konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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İran, İsrail'e Mecdel Şems saldırısının sonuçları konusunda uyarıda bulundu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems saldırısının ardından yeni bir maceraya girişmesinin öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. İran, Siyonist rejimin herhangi bir cahilce eyleminin bölgede istikrarsızlık, güvensizlik ve savaşın genişlemesine yol açabileceğini değerlendirdi. Ayrıca İran, İsrail'in sahte senaryolarla dikkati başka yöne çekmeye çalıştığını ve Mecdel Şems saldırısıyla ilgili yorum yapma yetkisinin olmadığını belirtti. İran, İsrail'i aptalca davranışlarının öngörülemeyen sonuçlarından ve tepkilerinden sorumlu tutarak ABD'ye Siyonist rejimi durdurma çağrısında bulundu.

28.07.2024 11:31
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İran, İsrail'e Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems saldırısının ardından "yeni bir maceraya girişmesinin öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin herhangi bir cahilce eylemi, bölgede istikrarsızlık, güvensizlik ve savaşın kapsamının genişlemesine yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, dünya kamuoyunun dikkatini Filistin'de işlediği suçlardan başka yöne çekmek için sahte bir senaryo izlemeye çalıştığını ifade eden Kenani, "Siyonist rejimin Mecdel Şems bölgesinde yaşanan olay hakkında yorum yapacak ve hüküm verecek asgari ahlaki yetkisi yoktur ve bu rejimin başkalarına yönelik iddiaları da dinlenilmeyecektir." yorumunu yaptı.

İsrail'in "bu tür aptalca davranışlara karşı öngörülemeyen sonuçlardan ve tepkilerden" sorumlu olacağını belirten Kenani, ABD'ye "bölgede yeni bir yangın başlatmadan önce Siyonist rejimi durdurma" çağrısında bulundu.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Füzenin "Demir Kubbe"den ateşlendiği iddiası

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söyledi.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, İsrail'e Mecdel Şems saldırısının sonuçları konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika

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