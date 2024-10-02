İran, İsrail'e Yerli Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İran, İsrail'e Yerli Füze Saldırısı Düzenledi

İran Devrim Muhafızları, İsrail'deki hedeflere balistik füze saldırısı yaptıklarını açıkladı.

02.10.2024 12:53
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TAHRAN, 2 Ekim (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'deki stratejik merkezleri hedef alan saldırılarında yerli füze kullandıklarını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu açıklamayı Salı günü akşam saatlerinde İsrail'deki hedeflere balistik füze saldırısı düzenledikten sonra resmi haber kanalları olan Sepah News'te yayımladı.

Açıklamada operasyonla vurulan İsrail hedefleri arasında çok sayıda hava ve radar üssünün ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ve üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Abbas Nilfuraşan gibi direniş liderlerine yönelik suikastların planlandığı "komplo merkezlerinin" de bulunduğu belirtildi.

Füzelerin yüzde 90'ının hedefleri başarıyla vurduğunu iddia eden Devrim Muhafızları Ordusu, operasyonu İran'ın meşru müdafaa hakkı kapsamında ve uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açıklamada "düşmanın kalkışacağı aptallıklara yıkıcı ve pişmanlık verici şekilde karşılık verileceği" uyarısı da yer aldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, İsrail'e Yerli Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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