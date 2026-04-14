Jeopolitik Krizde İş Dünyası: Stagflasyon Riski ve Yeni Normal Stratejileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AGS Global'in yayımladığı rapor, İran-İsrail savaşının iş dünyasına etkilerini ortaya koyarak maliyet artışları ve stagflasyon riskine dikkat çekiyor. İş dünyası, kriz ortamında yeni stratejiler geliştirdiğini ve Türkiye'nin arabulucu rol üstlenmesini istediğini belirtiyor.

Dünya, 28 Şubat'tan bu yana İran- İsrail ve ABD savaşına kilitlenmiş durumda. Nisan ayındaki 15 günlük ateşkes suları durultsa da, iş dünyası bu olumsuz senaryoda yeni normali deneyimliyor. AGS Global, 8-10 Nisan 2026'da 110 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirdiği 'Jeopolitik Fay Hatlarında İş Dünyası: İran-İsrail Geriliminin Türkiye Ekonomisine Etkileri' raporunu yayımladı. Rapor, savaşın gölgesinde artan maliyet şoklarını, stagflasyon riskini ve iş dünyasının geliştirdiği 'yeni normal' stratejilerini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin %36.4'ü krizden yüksek düzeyde, %36.4'ü orta düzeyde etkilendiğini belirtiyor. İş dünyası karamsar; %63.6'sı dalgalanmaların 2026 sonuna kadar süreceğini, %18.2'si yıllarca sürecek bir 'kriz normaline' girildiğini öngörüyor. 15 günlük ateşkesin kalıcı barışa dönüşeceğine inananların oranı sadece %18.2.

Asıl tehditler, %36.4 ile enerji ve girdi maliyetlerindeki ani artış, %27.3 ile bölgesel pazarlardaki talep daralması olarak sıralanıyor. Şirketlerin %63.7'si maliyetlerinde %6 ile %30'un üzerinde artış yaşadı, ancak %36.4'ü rekabet nedeniyle bu artışı fiyatlara yansıtamıyor. Stagflasyon riski kritik veya orta düzeyde hissediliyor, ve iş dünyasının %90.9'u OVP'nin enflasyon hedefinin tutmayacağına inanıyor.

Kriz ortamında, şirketlerin %45.5'i büyüme hedeflerini korurken, temel öncelikler nakit akışı yönetimi ve yeni pazarlara açılma olarak belirleniyor. Yatırımlar devam ediyor; %54.6'sı yatırımlarına aynen devam ederken, %18.2'si teknoloji odaklı yatırımlar yapıyor. İş dünyası, Amerika ve ASEAN pazarlarına yönelerek riskleri dağıtmayı hedefliyor.

Diplomatik beklentilerde, %54.6'lık kesim Türkiye'nin arabulucu rol üstlenmesini istiyor. Kamudan beklentiler arasında vergi yükünün hafifletilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması öne çıkıyor. AGS Global Kurucusu Ahmet Güler, şirketlerin mikro direncini vurgulayarak, kamunun desteğinin Türkiye'nin krizden kazançlı çıkması için kritik olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İş Dünyası, Türkiye, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:40:44. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.