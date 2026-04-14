Jeopolitik Krizde İş Dünyası: Stagflasyon Riski ve Yeni Normal Stratejileri

Dünya, 28 Şubat'tan bu yana İran- İsrail ve ABD savaşına kilitlenmiş durumda. Nisan ayındaki 15 günlük ateşkes suları durultsa da, iş dünyası bu olumsuz senaryoda yeni normali deneyimliyor. AGS Global, 8-10 Nisan 2026'da 110 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirdiği 'Jeopolitik Fay Hatlarında İş Dünyası: İran-İsrail Geriliminin Türkiye Ekonomisine Etkileri' raporunu yayımladı. Rapor, savaşın gölgesinde artan maliyet şoklarını, stagflasyon riskini ve iş dünyasının geliştirdiği 'yeni normal' stratejilerini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin %36.4'ü krizden yüksek düzeyde, %36.4'ü orta düzeyde etkilendiğini belirtiyor. İş dünyası karamsar; %63.6'sı dalgalanmaların 2026 sonuna kadar süreceğini, %18.2'si yıllarca sürecek bir 'kriz normaline' girildiğini öngörüyor. 15 günlük ateşkesin kalıcı barışa dönüşeceğine inananların oranı sadece %18.2.

Asıl tehditler, %36.4 ile enerji ve girdi maliyetlerindeki ani artış, %27.3 ile bölgesel pazarlardaki talep daralması olarak sıralanıyor. Şirketlerin %63.7'si maliyetlerinde %6 ile %30'un üzerinde artış yaşadı, ancak %36.4'ü rekabet nedeniyle bu artışı fiyatlara yansıtamıyor. Stagflasyon riski kritik veya orta düzeyde hissediliyor, ve iş dünyasının %90.9'u OVP'nin enflasyon hedefinin tutmayacağına inanıyor.

Kriz ortamında, şirketlerin %45.5'i büyüme hedeflerini korurken, temel öncelikler nakit akışı yönetimi ve yeni pazarlara açılma olarak belirleniyor. Yatırımlar devam ediyor; %54.6'sı yatırımlarına aynen devam ederken, %18.2'si teknoloji odaklı yatırımlar yapıyor. İş dünyası, Amerika ve ASEAN pazarlarına yönelerek riskleri dağıtmayı hedefliyor.

Diplomatik beklentilerde, %54.6'lık kesim Türkiye'nin arabulucu rol üstlenmesini istiyor. Kamudan beklentiler arasında vergi yükünün hafifletilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması öne çıkıyor. AGS Global Kurucusu Ahmet Güler, şirketlerin mikro direncini vurgulayarak, kamunun desteğinin Türkiye'nin krizden kazançlı çıkması için kritik olduğunu belirtiyor.