İran, İsrail'in 70 Noktasını Hedef Aldı

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 81. dalgası kapsamında İsrail'deki hedeflere yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Hayfa, Dimona, Hadera, Tel Aviv'in kuzey ve güneyi dahil olmak üzere 70'ten fazla noktanın "İmad", "Kıyam" ve "Hürremşehr 4" füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, açıklamasında, Tel Aviv ve Hayfa'nın "yerle bir edileceği" tehdidinde bulundu.