ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve ailesi için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni yapıldı.
Hatib ve ailesinin naaşları, Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'ne getirildi.
Cenazeleri karşılayan İranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in, 18 Mart'ta ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İran İstihbarat Bakanı Hatib'in Cenazesi Tahran'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.