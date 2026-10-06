İran İstihbarat Bakanlığı güneyde 3 şebekeyi çökertti, çatışmada 2 kişi öldü

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Sistan-Beluçistan ile Hürmüzgan eyaletlerinde sabotaj hazırlığındaki 3 şebekenin çökertildiğini, 10 kişinin gözaltına alındığını ve çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, istihbarat ekipleri, Sistan ve Beluçistan ile Hürmüzgan eyaletlerinde sabotaj hazırlığında olan 3 şebeke tespit etti.

Sistan ve Beluçistan'a bağlı İranşehr, Serevan, Zahidan ve Serbaz kentleri ile Hürmüzgan'a bağlı Keşm Adası'nda tespit edilen şebekelere düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, emniyet güçleri ile çatışmaya giren 2 kişi de öldürüldü.

İran İstihbarat Bakanlığı, söz konusu şebeke üyelerinin yurt dışında silah eğitimi aldığını ve karışıklık çıkarmak için ülkeye giriş yaptığını öne sürdü.