(ANKARA) - İran Katar'daki ABD üssünü vurdu. ABD medyası İran'ın 6 füze attığını ve Katar'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Katar'da alınan kararla ülke hava sahasının uçuşlara geçici olarak durdurulduğu açıkladı.
İran'dan ABD'ye misilleme geldi. Katar'daki ABD üssü İran tarafından hedef alındı. İran, geçtiğimiz gün nükleer tesislerini vuran ABD'ye yanıt verdi. İran, Katar'daki ABD üssünü 6 füze ile hedef aldı.
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