İran, Katar'dan Pilotlar İçin Yanıt Bekliyor - Son Dakika
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İran, Katar'dan Pilotlar İçin Yanıt Bekliyor

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İran, Katar'da tutulduğunu iddia ettiği 3 pilot için açık ve belgeli yanıt talep etti.

İran'ın Katar'da esir tutulduğunu iddia ettiği 3 pilot hakkında, Doha yönetiminden "açık ve belgeli" bir yanıt talep ettiği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı, adını vermediği İran Ordusu Sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Katar'da tutulduğu öne sürülen pilotların durumunun belirlenmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından doğrudan Katar'daki yetkililerle gerekli girişimlerin yapıldığı belirtildi.

Habere göre, İranlı sözcü, Katar tarafının pilotların durumuna ilişkin şu ana kadar "bilgi sahibi olmadığını" İran'a bildirdiğini aktardı.

Katar makamlarına çağrıda bulunan İranlı yetkili, Doha yönetiminin konuya "daha ciddi" yaklaşmasını istedi.

Pilotların akıbetine ilişkin "açık ve belgeli" bir yanıt beklediklerini dile getiren İranlı sözcü, "Eğer gerçekten haberdar değillerse, şu anda sergilediklerinden daha sorumlu davranmalı ve bu pilotların durumunu netleştirmek için daha fazla çaba göstermeliler." ifadelerini kullandı.

İranlı pilotların Katar'da esir alındığı iddiası

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail ile savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu.

İranlı pilotların savaş uçaklarının düşmesinin ardından 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu dile getiren Bakırzade, Katar'ın yaklaşık 6 aydır İran'ın pilotlarla görüşmesine izin vermediğini ifade etmişti.

Açıklamanın ardından Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pilotların Katar tarafından alıkonulduğuna ilişkin iddiayı yalanlamıştı.

Bakırzade, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Katar'da esir tutulduğunu iddia ettiği 3 pilotun İran'ın Doha Büyükelçisi ile görüşmesine Katar hükümeti tarafından izin verildiğini iddia etmişti.

İranlı komutan, pilotların ülkeye getirilmesi için Kızılhaç'tan Katar'a bir hava ambulansı göndermesini talep etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Katar'dan Pilotlar İçin Yanıt Bekliyor - Son Dakika

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