İran, Kuveyt'teki ABD Üssünü Vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te ABD'ye ait Udairi Helikopter Üssü'nün insansız hava araçları ve balistik füzelerle vurulduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda üssün helikopter tesisleri, yakıt depoları ve komuta binasının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından Udairi Üssü'nde büyük çaplı yıkım meydana geldiği ve üs içerisinde yangınlar çıktığı öne sürüldü.

İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.