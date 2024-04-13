İran lideri danışmanı: İsrail'e yönelik psikolojik savaş, savaştan daha etkili

İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail'e yönelik yürütülen "psikolojik savaşın", savaşın kendisinden daha etkili olduğunu savundu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Safevi, İsrail'in Suriye'ye saldırısında ölen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'yi anma töreninde ülkesinin olası İsrail'e yönelik misillemesini değerlendirdi.
Safevi, "Siyonistler bir haftadır panik içinde, alarma geçtiler. Refah'a askeri saldırıyı durdurdular. İran'ın ne yapmak istediğini kestiremiyorlar." dedi.
İsrail ve destekçilerinin her gece İran'dan saldırı beklediklerini dile getiren Safevi, "Bu psikolojik, medya ve siyasi savaş, onlar için savaşın kendisinden daha korkutucu. Her gece saldırı bekliyorlar ve birçoğu kaçıp sığınaklara sığınıyor." iddiasında bulundu.
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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