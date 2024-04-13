İran lideri danışmanı: İsrail'e yönelik psikolojik savaş, savaştan daha etkili

Güncel

İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail'e yönelik yürütülen "psikolojik savaşın", savaşın kendisinden daha etkili olduğunu savundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Safevi, İsrail'in Suriye'ye saldırısında ölen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'yi anma töreninde ülkesinin olası İsrail'e yönelik misillemesini değerlendirdi.

Safevi, "Siyonistler bir haftadır panik içinde, alarma geçtiler. Refah'a askeri saldırıyı durdurdular. İran'ın ne yapmak istediğini kestiremiyorlar." dedi.

İsrail ve destekçilerinin her gece İran'dan saldırı beklediklerini dile getiren Safevi, "Bu psikolojik, medya ve siyasi savaş, onlar için savaşın kendisinden daha korkutucu. Her gece saldırı bekliyorlar ve birçoğu kaçıp sığınaklara sığınıyor." iddiasında bulundu.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.