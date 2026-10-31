İran lideri Hamaney'in askeri yetkililere stratejik talimatlar verdiği bildirildi

İran lideri Hamaney'in askeri yetkililere stratejik talimatlar verdiği bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran lideri Mücteba Hamaney'in üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldiği ve görüşmede "stratejik ve önemli" talimatlar verdiği açıklandı. Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu talimatlar ilerleyen saatlerde yayımlanacak.
İran lideri Mücteba Hamaney'in ülkesinin üst düzey askeri yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.
İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü.
Açıklamada başka detay verilmezken Hamaney'in askeri yetkililere bazı "stratejik ve önemli" talimatlar verdiği ve söz konusu talimatların ilerleyen saatlerde yayımlanacağı ifade edildi.
Kaynak: AA
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