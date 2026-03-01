İran Liderleri Güvende

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için "Güvende ve sağ salim." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.

Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.

Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılarda hedef alındığına dair iddiaları reddederek, "Güvende ve sağ salimler." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in saldırılarda öldüğüne dair çok sayıda işaret olduğunu iddia etmişti.