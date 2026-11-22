TAHRAN (AA) – İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinde yaşanan siyasi tartışmalara atıf yaparak, "Ne savaş ne barış durumuna son vermek siyasi işlerle gerçekleşmez." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Kalibaf, Meclisi Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

Kalibaf, ülke içindeki siyasi tartışmalara ve görüş ayrılıklarının ortaya konulmasına atıf yaparak, "Ne savaş ne barış durumuna son vermek siyasi işlerle gerçekleşmez." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin "düşmana" karşı caydırıcılık seviyesine ulaştığını ve bu sayede "düşmanın" 28 Şubat'taki saldırılara benzer bir saldırıyı göze alamadığını ileri süren Kalibaf, şöyle devam etti:

"Düşman bu nedenle iç güvenliğe zarar vermeye, ekonomiyi baskı yoluyla zaafa uğratmaya ve ülkeyi içeriden yıkmaya odaklanmıştır. Bu plan karşısında ülke birlik, beraberlik ve caydırıcılık sağlamaya ihtiyaç duymaktadır."