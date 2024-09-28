İran Meclisi'nden İsrail'e Tepki Toplantısı

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandı.

Basına açıklama yapan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, "Bugün bir grup komisyon üyesinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Siyonist rejimin Beyrut banliyölerinde işlediği suçlar dahil olmak üzere bölgedeki son olayların araştırılmasına odaklanıldı." ifadelerini kullandı.

Rızai, "Bugün Siyonistler işgal altındaki topraklarda son günlerini geçiriyorlar ve bölgedeki tüm bu olaylar, lanetli ve suçlu Siyonist rejimin sonunun başlangıcı olacaktır." dedi.