İran Merkez Bankası'ndan Trump'a Yanıt - Son Dakika
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İran Merkez Bankası'ndan Trump'a Yanıt

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Himmeti, İran ekonomisinin çöktüğü iddialarını reddederek ülkesinin döviz kaynakları bulunduğunu vurguladı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ekonomisinin çöktüğü ve dövizinin kalmadığı" yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Himmeti, Tahran'da düzenlenen 36. İslami Bankacılık Konferansı'nda ülkesinin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a uygulanan yaptırımların ve ekonomik kuşatmanın çok geniş kapsamlı olduğunu belirten Himmeti, ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin temin edilmesi, halkın geçim ihtiyaçlarının karşılanması ve fabrikalar ile üretim birimlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

İran'ın alacaklarının ve döviz kaynaklarının tahsilat sürecinin devam ettiğini, ülkenin iç rezervlere de sahip olduğunu ifade eden Himmeti, ayrıca çeşitli nedenlerle ayrıntıları açıklanamayan bazı kaynakların da bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump'a hitaben "İran'ın dövizi var ve hem de yeterince var." ifadelerini kullanan Himmeti, ülke ekonomisinin çöktüğü yönündeki iddiaların doğru olmadığını vurguladı.

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, "düşmanlarının" her hafta ülkesine yeni yaptırımlar uyguladığını ancak ülkedeki ekonomik sistemin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, piyasaya 2 milyar dolara kadar döviz arz etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Döviz piyasasında oluşan dalgalanmanın yatışacağını savunan Himmeti, son dönemde döviz kurunda yaşanan artışın gerçek ekonomik faktörlerden çok "psikolojik ortamdan" kaynaklandığını savundu.

Savaşın ve bazı altyapılara verilen zararların işsizliği artırdığına işaret eden Himmeti, küçük ve orta ölçekli üretim birimlerinin finansmanına öncelik verildiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulunmuş, İran'ın "resmen çökmüş bir ulus" olduğunu ve "öldüğünü" ileri sürmüştü.

Trump, "Onların (İran'ın) donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödemiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Merkez Bankası'ndan Trump'a Yanıt - Son Dakika

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