İran NPT Üyeliğini Sorguluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran NPT Üyeliğini Sorguluyor

27.03.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclisi yetkilisi, NPT'nin ülkeye fayda sağlamadığını ifade etti ve üyeliği tartışmaya açtı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) İran'ı nükleer güçlerin saldırısına karşı korumadığını belirterek, bu anlaşmaya üyeliğin devam etmesinin anlamı olmadığını belirtti.

Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

NPT'nin İran'a hiçbir yarar sağlamadığını öne süren Rızai, "İran'ın NPT'ye üyeliğine devam etmesinin bir anlamı yok." dedi.

Uluslararası anlaşmalar ihlal edilerek İran'ın nükleer tesislerine defalarca saldırı düzenlendiğini vurgulayan Rızai, "NPT'den çekilirsek muhtemelen Batı'nın muhalefeti ile karşılaşacağız." ifadesini kullandı.

Rızai, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, İran'a saldırılara dair açıklamasını "kışkırtıcı ve tehlikeli" şeklinde nitelendirerek ülkesinin atom bombası yapmaya niyetli olmadığını söyledi.

Grossi, "Nükleer savaş olmadığı ve akıl almaz bir şekilde yıkıma yol açmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramaz. Umarız böyle bir durum olmaz." demişti.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması

Halihazırda 191 ülkenin taraf olduğu antlaşma, 5 Mart 1970'te yürürlüğe girdi. 3 temel prensip üzerine inşa edilen NPT'nin esas amaçları, "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, nükleer enerjinin sivil amaçlarla kullanımı ve nükleer silahsızlanma" olarak biliniyor.

Soğuk Savaş döneminde artan nükleer silahlanma yarışının önlenmesi için hayata geçirilen anlaşmanın 9. Maddesi'ne göre, 1967'den önce nükleer silaha sahip olan ülkelere ayrıcalıklı bir statü kazandırıldı.

Bu kapsamda, nükleer silahlara sahip oldukları bilinen Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, diğer ülkelerin nükleer silah edinmelerine yardımcı olmayacakları ve nükleer silahsızlanma amacına uygun hareket edecekleri taahhüdünde bulunurken, nükleer silah sahibi olmayan diğer 186 ülke bu silahları edinmekten kaçınacaklarına dair söz verdi.

Buna rağmen NPT'nin son zamanlarda artan nükleer silahlanma yarışının önüne geçmekte zorlandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran NPT Üyeliğini Sorguluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
20:27
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 21:27:07. #7.12#
SON DAKİKA: İran NPT Üyeliğini Sorguluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.