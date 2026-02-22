İran Nükleer Bomba Üretimine Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Nükleer Bomba Üretimine Yaklaşıyor

22.02.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li temsilci Witkoff, İran'ın nükleer silah kapasitesine hızla yaklaştığını belirtti.

(ANKARA) - ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, " İran'ın nükleer silah kapasitesine hızla yaklaştığını" belirterek, Tahran yönetiminin nükleer müzakereler kapsamında "iyi niyetini kanıtlaması gerektiğini" söyledi. Witkoff,  "İran nükleer bomba yapımına bir hafta uzaklıkta" dedi.

Steve Witkoff, ABD merkezli haber kanalı Fox News'e verdiği röportajda, ABD ile İran arasında yeni bir nükleer müzakere turunun yaklaşmasıyla Washington yönetiminin görüşmeler sırasında Tahran üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Witkoff, "İran belki de bir hafta içinde nükleer bomba yapmaya başlayacak. Buna asla izin vermeyeceğiz" dedi. Witkoff, İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının sivil nükleer programın ötesine geçtiğini savundu.

Witkoff ayrıca, Trump yönetiminin uyguladığı baskıya rağmen İran'ın geri adım atmamasının Washington'da şaşkınlık yarattığını dile getirdi.

İran'dan "Baskıya boyun eğmeyiz" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD ile nükleer görüşmeler sürerken yaptığı açıklamada, ülkesinin uluslararası baskılara boyun eğmeyeceğini yineledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Tahran'ın önümüzdeki günlerde arabulucular aracılığıyla ABD tarafına bir anlaşma taslağı ya da çözüm önerisi sunacağını açıkladı.

Askeri gerilim ve diplomasi süreci

Gelişmeler, Trump'ın kısa süre önce Orta Doğu'daki ABD askeri varlığının artırılması ve İran'a yönelik olası bir hava saldırısına hazırlık yapılması yönünde talimat verdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. ABD Başkanı daha önce İran yönetimini protestoları bastırmakla suçlamış ve hava saldırısı tehdidinde bulunmuş, ancak daha sonra bu söylemden geri adım atmıştı.

Trump son dönemde askeri tehditlerini İran'ın nükleer programının sona erdirilmesi talepleriyle ilişkilendirirken, "rejim değişikliği" ihtimalini de gündeme getirdi. Ancak ABD yönetimi, olası askeri adımların bu hedefe nasıl ulaşacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Batı medyasında yer alan haberlere göre Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, söylemlere rağmen yönetim içinde İran'a yönelik olası bir saldırı konusunda henüz tam bir görüş birliği bulunmadığını belirtti.

ABD'nin hava gücünün yaklaşık yarısını İran yakınında konuşlandırdı iddiaları

Öte yandan, ABD'nin geçtiğimiz haftalar içinde hava gücünün yaklaşık yarısını İran yakınında konuşlandırdığı iddia edildi. Chicago Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Profesörü olarak çalışan Robert A. Pape, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Bu, dünyadaki konuşlandırılabilir ABD hava gücünün yüzde 40-50'sini temsil ediyor. 1991 ve 2003 Irak savaşlarındaki hava gücü seviyesinde bir hava gücü düşünün. ve bu sayı giderek artıyor. ABD, potansiyel bir düşmana karşı bu kadar büyük bir güç konuşlandırıp da saldırı düzenlemediği hiç olmamıştı" ifadelerini kullandı.

İnternet tabanlı, çevrimiçi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan web uygulaması olan Flightradar24 de sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Bu hafta en çok takip edilen uçuşlar listemizde ABD askeri uçuşları başı çekti" ifadesine yer verdi.

Müzakerelerde yeni tur bekleniyor

Şubat ayı boyunca İran ile ABD arasında biri Umman'ın başkenti Maskat'ta, diğeri İsviçre'nin Cenevre kentinde olmak üzere iki tur dolaylı nükleer müzakere gerçekleştirildi. Taraflar görüşmelerin atmosferini olumlu olarak nitelendirdi.

Üçüncü müzakere turunun yakında yapılması planlanırken, henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Nükleer Bomba Üretimine Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 15:10:58. #7.11#
SON DAKİKA: İran Nükleer Bomba Üretimine Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.