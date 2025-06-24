İran Nükleer Çalışmalarını Süreklilikle Yürütüyor

İran'ın, nükleer çalışma sürecinde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek için planlama yaptığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD saldırısı sonrası nükleer tesislerdeki durum hakkında açıklama yaptı.

İslami, nükleer çalışma sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için planlama yaptıklarını belirtti.

Gerekli hazırlıkları yaptıklarını aktaran İslami, şu anda hasar tespit değerlendirmesi yürüttüklerini kaydetti.

Onarım hazırlıklarının önceden öngörüldüğünü paylaşan İslami,"Planımız üretim ve hizmet sürecinde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek." ifadelerini kullandı.